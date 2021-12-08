Байден отказался защищать Украину от России силами армии США

Украинский солдат в Марьинке Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России, сообщают американские СМИ.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома,

Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, он такое развитие событий исключил. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

При этом, он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

Вместе с тем Байден заявил, что в ходе видеоконференции предупредил Владимира Путина о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину. Американский лидер заверил, что РФ ждут серьезные последствия.

Сам президент РФ ранее в среду, отвечая на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину, заметил, что сам вопрос провокационный, а Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Он отметил однако, что Россия вправе обеспечивать свою безопасность.