Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден отказался защищать Украину от России силами армии США

Байден отказался защищать Украину от России силами армии США
Украинский солдат в Марьинке
Фото: Brendan Hoffman/Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России, сообщают американские СМИ.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам у Белого дома,

Отвечая на вопрос журналистов у Белого дома о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России, он такое развитие событий исключил. По сообщению Bloomberg, президент США отметил, что не будет в одностороннем порядке применять силу против России.

В миреВ Белом доме заявили, что США усилят военную помощь Украине в случае нападения РоссииЧитать подробнее

При этом, он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.

Вместе с тем Байден заявил, что в ходе видеоконференции предупредил Владимира Путина о санкциях, "с которыми тот никогда не сталкивался", в случае нападения России на Украину. Американский лидер заверил, что РФ ждут серьезные последствия.

Сам президент РФ ранее в среду, отвечая на вопрос, собирается ли Россия нападать на Украину, заметил, что сам вопрос провокационный, а Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Он отметил однако, что Россия вправе обеспечивать свою безопасность.

США Джо Байден Владимир Путин Украина

Новости по теме

Новости

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID в мире на 10% за прошлую неделю

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС

"Союз МС-20" с японскими космическими туристами успешно пристыковался к МКС
Пандемия коронавируса

Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"

Pfizer/BioNTech заявили об эффективности трех доз своей вакцины против "омикрона"

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Олаф Шольц стал новым канцлером Германии

Бундестаг приступил к выборам канцлера Германии

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура

"Союз" с японскими космическими туристами стартовал к МКС с Байконура
Пандемия коронавируса

В мире выявили более 267 млн случаев заражения COVID-19

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в Минфине США

Что случилось этой ночью: среда, 8 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });