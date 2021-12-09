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Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, если правительство США не определит, что продукция не была произведена с использованием принудительного труда, сообщают американские СМИ.

"За" законопроект проголосовали 428 законодателя, 1 выступил "против".

"Если мы не выступим в защиту прав человека в Китае из-за торговых или экономических связей, мы потеряем всякое моральное право выступать против нарушений прав человека в любой точке мира", - заявила спикер Нэнси Пелоси (штат Калифорния) перед голосованием.

По американскому законодательству компаниям уже запрещено импортировать продукцию, произведенную с помощью принудительного труда. Но доказать это часто бывает сложно. На Синьцзян приходится почти 50% мирового производства поликремния - сырья, используемого для производства солнечных панелей. Теперь законопроект поступит на рассмотрение в сенат.

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Также в среду палата представителей 427 голосами "за" и 1 "против" поддержала резолюцию, осуждающую "продолжающийся геноцид и преступления против человечности, совершаемые против" уйгурских мусульман и других религиозных меньшинств правительством Китая, и настоятельно призвала президента США обратиться к ООН расследовать эти утверждения.

Кроме того, конгрессмены единогласно приняли резолюцию, которая подтверждает позицию палаты представителей о том, что Международный олимпийский комитет "узаконивает" заявления китайского правительства о безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай, которая исчезла из поля зрения общественности после утверждения, что она подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего высокопоставленного чиновника Коммунистической партии. В прошлом месяце МОК заявил, что его президент Томас Бах пообщался по видеосвязи с Пэн Шуай. Сообщалось, что у нее все в порядке. Однако, как сообщает Associated Press, представитель МОК признал во вторник, что "мы не можем дать гарантий, и не знаем всех фактов" по этому делу.

США и другие западные страны обвиняют Китай в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китай отвергает все обвинения.

Палата представителей США США Синьцзянь Китай Нэнси Пелоси

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