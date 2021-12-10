Байден заявил Зеленскому о готовности помогать в реализации Минских соглашений

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон готов содействовать в реализации Минских договоренностей, сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов участвовать в поддержке мер укрепления доверия для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится в сообщении.

Лидеры США и Украины также призвали Россию к деэскалации напряженности. Они согласились, что "дипломатия - лучший способ добиться существенного прогресса в урегулировании конфликтов".

По словам Байдена, в случае вторжения России на территорию Украины США и их союзники примут "сильные экономические и иные меры". Также он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу агрессивных действий России в отношении Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае дальнейшего военного вмешательства", - добавили в Белом доме.

Кроме того, Байден заверил Зеленского, что все решения, касающиеся Украины, будут приниматься при непосредственном участии Киева.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий об Украине без Украины", - говорится в сообщении Белого дома.

В четверг президенты США и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Переговоры длились полтора часа.