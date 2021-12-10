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Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе

Зеленский допустил проведение референдума о Донбассе
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - АИНА - Президент Украины Владимир Зеленский заявил телеканалу "1+1", что не исключает возможности проведения референдума о статусе Донбасса.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум - ИФ) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером, отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами относительно статуса "оккупированных территорий".

Президента спросили, хочет ли он посоветоваться с украинцами относительно статуса неподконтрольных Киеву территорий.

Он также сказал, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию проблемы Донбасса может быть дополнен площадкой контактов России и США. Раньше он не раз предлагал подключить США к "нормандскому формату", Вашингтон до недавних пор отказывался подключаться к переговорам по Донбассу, но недавно глава Госдепа Энтони Блинкен, а затем и Байден сказали, что США готовы помочь урегулированию.

"У нас (с Россией - ИФ) может появиться, благодаря США, еще одна площадка переговоров с Российской Федерацией. И тут очень тонкий такой хирургический момент - как не потерять Нормандский формат, потому что, ничего не выстроив, ты можешь уничтожить то, что есть. А для нас это очень важно - не потерять, поскольку в нем заинтересован Макрон (президент Франции - ИФ)", - заявил он.

Также Зеленский сказал, что получил информацию от Байдена о том, что он получил заверения о том, что Россия не будет продолжать эскалацию на территории Украины. Ранее на этой неделе Байден провел двухчасовые переговоры по видеосвязи с президентом Росссии Владимиром Путиным, после этого он говорил по телефону с Зеленским.

"Месседж, который я получил от президента США, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию относительно территорий нашего независимого государства", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский Украина Донбасс США Джо Байден Владимир Путин

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