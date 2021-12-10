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Порошенко возглавил антирейтинг украинских политиков

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Действующий президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с поддержкой 23,5% респондентов, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 6-8 декабря. Антирейтинг возглавляет пятый президент (2014-2019) страны Петр Порошенко, за него ни при каких обстоятельствах не хотят голосовать 47% участников опроса.

Лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовы поддержать 13,4% определившихся с выбором респондентов, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,9%, лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 9,3%, экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 7,5%.

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37% опрошенных заявили, что не проголосовали бы за Тимошенко, 35% - за Бойко, 33% - за Зеленского.

14% опрошенных сказали, что слушали ежегодное обращение президента к Верховной раде 1 декабря полностью, 34% - что слушали лишь отдельные моменты. 52% обращение не слушали и не знают, о чем в нем шла речь.

Опрос проводился во всех подконтрольных правительству регионах среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Украина Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко

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