Армянский военный погиб в результате обстрела на границе с Азербайджаном

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Один военнослужащий вооруженных сил Армении погиб, несколько ранены в результате обстрела с азербайджанской стороны. Об этом сообщило Минобороны Армении.

По данным армянской стороны, подразделения ВС Азербайджана 10 декабря в 12:00 совершили атаку на боевые позиции Армении в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Вследствие атак возникла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащий с армянской стороны, еще несколько получили ранения, уточнили в ведомстве.

Информацию о новых обстрелах на границе подтвердили и в Баку. Однако инициатором обстрела Минобороны Азербайджана считает армянскую сторону. "10 декабря около 12:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе", - говорится в сообщении министерства.