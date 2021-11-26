Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

До конца года появятся механизмы демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами", - сказал Путин на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлении.

Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. "Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - сказал Путин.

Характеризуя состоявшиеся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, Путин назвал их конструктивными.

"Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал Путин.

В ходе встречи, заметил президент РФ, лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.

"РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин Никол Пашинян Ильхам Алиев Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд
Пандемия коронавируса

Бельгия стала первой страной в Европе, где выявили новый штамм COVID из ЮАР

Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн

Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн

В Киргизии сообщили о пресечении попытки захвата власти в стране

Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота

Зеленский заявил о готовящейся на 1-2 декабря попытке госпереворота

Лукашенко приехал в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Лукашенко приехал в лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Для британских автопроизводителей октябрь стал худшим за 65 лет по числу новых машин

Правительство Молдавии приняло постановление по погашению долга перед "Газпромом"

Что случилось этой ночью: пятница, 26 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });