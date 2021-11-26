До конца года появятся механизмы демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что до конца года будут созданы механизмы демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном.

"Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами", - сказал Путин на совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявлении.

Он выразил надежду на то, что это произойдет как можно быстрее. "Никаких препятствий для создания этих механизмов нет", - сказал Путин.

Характеризуя состоявшиеся трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении, Путин назвал их конструктивными.

"Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день", - сказал Путин.

В ходе встречи, заметил президент РФ, лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.

"РФ будет и далее оказывать все необходимое содействие в интересах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами, а также выстраивания добрососедских отношений в регионе", - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.