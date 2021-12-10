США заявили о готовности к диалогу с Россией по спорным вопросам

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США считает нормальным стремление РФ к диалогу по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"У меня нет новостей в том, что касается формата", - сказала она на брифинге в пятницу.

Псаки добавила, что у США в прошлом работали самые разные форматы для подобного рода контактов с Россией, а ранее и с СССР. По ее словам, некоторые из этих форматов могли бы сработать и в нынешних реалиях.

"Российский список (претензий к США - ИФ) не является сюрпризом. Он не меняется уже несколько месяцев, а то - и несколько лет", - заявила представитель администрации США.

Псаки подчеркнула, что формулировать подобные претензии - право России. "У нас тоже есть такое право", - добавила она, напомнив об обеспокоенности США информацией о присутствии российских войск близ Украины.

Представитель Белого дома при этом напомнила, что, по мнению США, любые контакты должны проводиться с участием всех сторон, которых они касаются.

"Нельзя обсуждать Украину без участия Украины. И нельзя обсуждать НАТО без участия НАТО", - сказала Псаки.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает, что к 10 декабря сможет сообщить о дальнейших контактах США с Россией.

"Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о том, что у нас будут встречи (с Россией - ИФ) на высоком уровне", - приводили СМИ слова Байдена.

Как сказал Байден, в этих встречах также примут участие некоторые страны-члены НАТО.

"Минимум четыре наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных c альянсом... Это позволит снизить напряженность на восточном фланге", - заявил американский президент.