США призвали ФРГ к нанесению ущерба экономике России при "непредвиденных обстоятельствах"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Джанет Йеллен в беседе с новым германским коллегой Кристианом Линднером высказалась в пользу сотрудничества с Германией по нанесению ущерба при определенных условиях экономике России.

"Министр Йеллен подтвердила озабоченность президента Джо Байдена наращиванием Россией сил вокруг Украины и выразила заинтересованность в партнерстве с Германией в области быстрых мер по нанесении серьезного ущерба российской экономике при непредвиденных обстоятельствах", - говорится в пресс-релизе американского Минфина.

Йеллен поздравила Линдера с назначением на пост министра финансов и "выразила признательность Германии за приверженность трансатлантическому альянсу".

Байден после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил журналистам, что в ходе беседы по видеосвязи предупредил российского лидера о серьезных экономических последствиях для РФ в случае ее вторжения на Украину.

Ранее Байден и новый канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили по телефону то, как следует реагировать на концентрацию сил РФ около Украины. До этого, говоря о вероятности применения санкций в отношении РФ в случае возможного вторжения на территорию Украины, Шольц заявлял: "У нас ясная позиция. Мы хотим, чтобы всеми соблюдался принцип нерушимости границ. Каждый понимает, что будут последствия, если этого не произойдет".

Также Шольц высказался по поводу газопровода "Северный поток 2", напомнив, что его сертификация еще не завершена.