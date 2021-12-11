Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США потратят $100 млн на разработку ударной атомной подлодки нового поколения

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - ВМС США получили $98 млн для продолжения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по созданию атомной подводной лодки (АПЛ) нового поколения с условным названием SSN(X), следует из доклада исследовательской службы Конгресса.

Предполагается, что первая АПЛ нового поколения SSN(X), будет закуплена в 2031-м финансовом году вместе с очередной подлодкой класса Virginia. Затем в 2032-м и 2033-м финансовых годах будут закуплены последние четыре лодки класса Virginia, а в 2034 году две АПЛ SSN(X).

Согласно 30-летнему плану ежегодно предполагается закупать две-три АПЛ SSN(X). В результате к 2048 году численность АПЛ нового поколения должна достичь не менее 66 единиц. Стоимость одной такой подлодки оценивается $5,8-6,2 млрд.

В настоящее время ВМС США располагают 19 многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Virginia, первая из которых была введена в состав ВМС США в 2004 году, тремя многоцелевыми АПЛ четвёртого поколения типа Seawolf и 28 устаревшими многоцелевыми АПЛ типа Los Angeles (приняты в состав флота в 1985-96 годах).

Кроме того, ВМС США имеют 14 стратегических атомных подлодок типа Ohio, каждая из которых оснащена 20 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident, и четырьмя подлодками типа Ohio, каждая из которых несет 154 крылатые ракеты Tomahawk.

США

Новости

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Губернатор Кентукки допустил, что до 100 человек могли стать жертвами торнадо

Франция подписала соглашение о поставке фрегатов Греции

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Сицилийской епархии пришлось извиняться за заявления о несуществующем Санта-Клаусе

Глава британского МИД призвала союзников искать альтернативы российскому газу

Что случилось этой ночью: суббота, 11 декабря

Ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя ИГИЛ

Один человек стал жертвой торнадо в американском штате Арканзас

США отложили поставку военной помощи Украине на сумму $200 млн

США отложили поставку военной помощи Украине на сумму $200 млн

Несколько человек погибли в результате взрывов в лагере беженцев в Ливане

США призвали ФРГ к нанесению ущерба экономике России при "непредвиденных обстоятельствах"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });