Новая ударная АПЛ класса "Вирджиния" вошла в состав ВМС США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Ударная атомная подводная лодка USS Oregon ("Орегон") класса Virginia ("Вирджиния") в субботу в ходе церемонии на базе американских субмарин Нью-Лондон в городе Гротон (штат Коннектикут) официально введена в боевой состав Военно-морских сил США, сообщил Пентагон.

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon, оснащенная 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк") с дальностью действия 1,6 тыс. км, является 20-й подводной лодкой класса Virginia и второй в серии Block IV. Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.

В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Подлодка USS Oregon была спущена на воду в октябре 2019 года. Всего таких подлодок класса Virginia серии Block IV планируется построить 10 единиц. В перспективе также предполагается строительство субмарин Virginia пятого поколения (Block V).

Стоимость постройки каждой АПЛ класса Virginia четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд.

В общей сложности ВМС США планируют иметь в своем составе 33 субмарины класса Virginia до 2030 года. Они должны полностью заменить ударные атомные подлодки типа Los Angeles ("Лос-Анджелес") постройки 1970-1990-х годов, которых в ВМС США насчитывается 26 единиц.