Корабль New Shepard с шестью туристами совершил успешный суборбитальный полет

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Многоразовый американский корабль New Shepard совершил суборбитальный коммерческий полет с экипажем в составе шести космических туристов. Корабль совершил успешную посадку, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа входили два приглашенных компанией пассажира - старшая дочь первого американца, совершившего космический полёт, Алана Шепарда - Лора Шепард Чарчли и ведущий телешоу Good Morning America на канале ABC Майкл Страхан, а также четыре платных туриста - филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Полет продлился около 11 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км.

В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

Это уже третий коммерческий полет ракеты с туристами, которые начали осуществляться компанией в текущем году. И первый с шестью членами экипажа. В ходе первых двух полетов он состоял из четырех человек.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.