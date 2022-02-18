Компания Blue Origin готова удвоить количество космических турполетов в 2022 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Blue Origin Боб Смит в четверг заявил, что компании необходимо построить больше своих новых ракет Shepard, чтобы удовлетворить спрос на рынке космического туризма. Компания готова удвоить по сравнению с 2021 годом количество космических миссий из-за устойчивого спроса на космический туризм, пишет телеканал CNBC.

Боб Смит в четверг заявил, что фирме необходимо построить больше своих новых ракет Shepard для удовлетворения спроса на рынке космического туризма.

"Я думаю, что проблема для Blue на данный момент заключается в том, что мы на самом деле ограничены в поставках", - сказал гендиректор компании, выступая на конференции Управления коммерческого космического транспорта (FAA Commercial Space Transportation) в Вашингтоне.

Blue Origin запустила три миссии с экипажем со своей ракетой и капсулой New Shepard в прошлом году, а также один исследовательский полет. Смит сказал, что компания может "легко удвоить это" количество миссий в 2022 году.