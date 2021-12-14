Власти США приветствуют санкции ЕС против ЧВК "Вагнер"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон приветствуют введение Европейским союзом санкций в отношении российской ЧВК "Вагнер" и ряда связанных с ней лиц и организаций. Об этом заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Эти действия подчеркивают нашу общую приверженность ответу на дестабилизирующую деятельность этой организации во многих региональных конфликтах, в том числе на Украине, в Сирии, Ливии, Центрально-Африканской Республике, а также в регионе Сахель", - отметил Блинкен.

Глава Госдепа США подчеркнул, что Вашингтон высоко ценит приверженность ЕС содействию соблюдения прав человека по всему миру, а также поддержанию территориальной целостности и суверенитета Украины.

В документе говорится, что США призывают и других международных партнеров принять санкции, которые могли бы стать ответом на вышеперечисленные вызовы.

Накануне ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и восьми связанных с ней лиц, которые представляли угрозу в Ливии, Сирии и на Украине. Они подразумевают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС. Кроме того, лицам и структурам в ЕС теперь запрещено прямо или косвенно предоставлять средства тем, кто попал в санкционные списки.

МИД РФ назвал эти действия европейских властей нелегитимными и оставил за собой право на ответ.