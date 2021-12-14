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"Молдовагаз" просит клиентов авансом заплатить за газ, потребляемый в декабре

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил экономических агентов авансом заплатить за газ, потребляемый в декабре.

"Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" в полном объеме оплату за природный газ, потребленный в ноябре текущего года. На сегодняшний день в своей деятельности предприятие фокусируется на сборе платежей за первую половину декабря, включая авансовые перечисления со стороны экономических агентов", - написал Чебан в фейсбуке.

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"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Он предусматривает специальную формулу формирования цены, которая выгодна Молдавии, так как цена (в настоящее время около $450 за 1 тыс. кубометров) существенно ниже рыночной. При этом "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и сделать авансовый платеж за текущий месяц.

Во второй половине ноября "Газпрома" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Задолженность почти в $75 млн образовалась в результате кассового разрыва "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790, а потребители платили по старому тарифу в $150 за 1 тыс. кубометров газа. Старый контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, а новый вступил в силу с 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту, по ценам международного рынка.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. До конца ноября текущая задолженность была погашена.

Молдавия Модовагаз

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