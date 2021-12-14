Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена газа в Европе взлетела до $1425/тыс. куб. метров

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе превысила $1400/тыс. куб. м, что является максимальным показателем с начала октября, когда цена взлетала почти до немыслимых $2000 за тысячу кубов.

Во вторник утром цена ближайшего (январского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла 122,24 евро за МВт.ч, то есть $1425 за тысячу кубометров.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1153 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $515.

В понедельник цены подскочили в связи с комментариями новой главы германского МИД Анналены Бербок относительно газопровода "Северный поток 2" (при том, что она не сказала ничего нового и просто повторила то, что до нее говорили компетентные регуляторы).

Глобальная спираль роста цен получила поддержку со стороны газовых индексов в Азии - вслед за европейским вырос и фьючерс на азиатский СПГ-индекс Platts JKM - январский контракт прибавил $18 и достиг $1276 за тысячу кубов.

Серьезно упала на наступившей неделе генерация из возобновляемых источников. В понедельник вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии Европе составил лишь 10,1% при среднем значении 15,6% на прошлой неделе (6-12 декабря), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг уже отметки 62,41% от их максимальной вместимости (данные на утро понедельника) - это на 16,8 процентных пунктов ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Прогноз погоды в Европе на наступившую неделю предполагает очередную заметную оттепель (почти что, как в те же дни прошлого года).

Европа Германия

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ после утреннего обвала стабилизировался с открытием основной сессии

Обвал рынка акций РФ сменился локальным отскоком

Обвал рынка акций РФ сменился локальным отскоком

Нефть продолжает дешеветь из-за опасений по поводу коронавируса

Рынок акций РФ открылся во вторник снижением индекса МосБиржи на 6,4%

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Рубль во вторник утром незначительно снизился к доллару и евро

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Ростуризм предупредил о высоком риске банкротств туроператоров в начале 2022 года

Индекс МосБиржи опустился в понедельник ниже 3700 пунктов

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Автодилер "Ключавто" приобретет 100% "Рольфа"

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций

Лукашенко снова пригрозил прекратить транзит газа в Европу из-за санкций
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });