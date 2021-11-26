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Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн

Молдавия сообщила, что погасила долг перед "Газпромом" в $75 млн
Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия погасила текущую задолженность перед "Газпромом" в размере $75 млн, написал в пятницу на своей странице в фейсбуке председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - сообщил Чебан.

Ранее в пятницу стало известно, что правительство Молдавии на специальном заседании приняло постановление, направленное на погашение задолженности перед "Газпромом". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

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В соответствии с принятым документом, министерство финансов перечислило госпредприятию Energocom 1,39 млрд леев бюджетных средств. Затем Energocom подписал контракт с "Молдовагазом", согласно которому выкупил часть долга другого госпредприятия - Termoelectrica (1,33 млрд леев, около $75 млн).

Таким образом, молдавская газовая компания получила средства и смогла рассчитаться по текущим платежам с "Газпромом" за поставленный газ в октябре плюс аванс в 50% за ноябрь. Energocom и Termoelectrica заключат договор о графике погашения долга, который был накоплен Termoelectrica за 2002-2008 гг.

Задолженность образовалась в результате кассового разрыва у "Молдовагаза", так как предприятие покупало газ по $790 за 1 тыс. кубометров, а потребители платили по старому тарифу в $150 за 1 тыс. кубометров.

Прежний контракт с "Газпромом" истек 30 сентября, новый вступил в силу 1 ноября. В октябре "Молдовагаз" покупала газ по временному контракту по ценам международного рынка. После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза.

Молдавия Газпром Молдовагаз Вадим Чебан

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