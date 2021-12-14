Более 50 человек погибли при взрыве бензовоза на Гаити

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Не менее 50 человек погибли и десятки пострадали при взрыве грузовика, перевозившего бензин, на севере Гаити, сообщает агентство Associated Press.

Взрыв произошел во вторник в городе Кап-Аитьен.

"В районе будет объявлен трехдневный национальный траур в память о жертвах этой трагедии, которую оплакивает весь гаитянский народ", - написал в твиттере премьер-министр страны Ариэль Анри. Власти установят полевые госпитали для помощи пострадавшим.