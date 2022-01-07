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В Гаити расстреляли и сожгли двух журналистов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - В пригороде Порт-о-Пренса были обстреляны и затем сожжены заживо два журналиста радиостанции Еcoute FM, которые освещали борьбу местных банд за контроль над территорией, сообщает CNN.

Источник в силах безопасности Гаити сказал телекомпании, что двух журналистов сожгли участники банды Ti Makak в Песьон-Виле. По его словам, мотивы и обстоятельства убийства неясны. Третий журналист сумел сбежать от напавших.

В редакции радиостанции подтвердили, что по меньшей мере один ее сотрудник, Джон Уесли Амади стал жертвой нападения во время подготовки репортажа об опасной обстановке в этом пригороде, где банды борются за контроль за дорогой, соединяющей столицу с югом страны. По сведениям редакции, Амади сначала обстреляли, а затем сожгли еще живым. Кроме того, в подобных обстоятельствах были убиты еще два журналиста.

Радиостанция Еcoute FM приостановила работу в знак солидарности с семьей погибшего.

ВВС сообщает, что, кроме Амади, был убит и журналист Вильгенс Луиссен.

Телекомпания напоминает, что ситуация с безопасностью в Гаити ухудшается после убийства президента Жовенеля Моиза в июле в его собственной резиденции. На улицах Порт-о-Пренса регулярно происходят стычки конкурирующих преступных группировок и полиции, также банды подозревают в похищениях людей ради выкупа.

1 января было совершено покушение на премьер-министра Гаити Ариэля Анри, его пытались застрелить. Ранее он пообещал ликвидировать вооруженные банды в стране.

Гаити Порт-о-Пренс Песьон Виль Еcoute FМ Жовенель Моиз Ариэль Анри

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