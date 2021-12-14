США заявили, что консультируются с европейскими партнерами по формату диалога с РФ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон по-прежнему ведет активные обсуждения с европейскими партнерами с целью определить наиболее подходящий формат переговоров с Россией в области безопасности, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы определить наилучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президент Байден и президент (РФ Владимир - ИФ) Путин", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Псаки напомнила, что сегодня помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву "с целью выразить обеспокоенность наращиванием Россией сил вблизи Украины и для прямого разговора с высокопоставленными официальными российскими лицами". По словам Псаки, Донфрид в ходе встречи подчеркнет приверженность США помочь разрешить конфликт на восточной Украине. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что цель Вашингтона остается прежней - добиться деэскалации дипломатическим путем.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает итогов переговоров Карен Донфрид в Москве, и в частности, он хочет узнать, серьезно ли Россия относится к выполнению обязательств в рамках "минских соглашений". Госдеп США сообщал в минувшие выходные, что Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря. Она обсудит ситуацию на границе РФ и Украины, имплементацию минских договорённостей.

На прошлой неделе Псаки заявила, что США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет.