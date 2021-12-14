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Лавров заявил, что у США есть желание развивать диалог с Россией

При всех противоречиях, у США есть желание развивать диалог

Лавров заявил, что у США есть желание развивать диалог с Россией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Встреча лидеров государств-постоянных членов СБ ООН могла бы поспособствовать выработке рекомендаций для всего остального мирового сообщества, что позволило бы перейти от состояния конфронтационного противостояния к диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Задача не в том, чтобы в этой высококонкурентной среде "стравливать" страны друг с другом, а в том, чтобы вот это "броуновское движение" стараться каким-то образом упорядочить. Ровно на это направлена инициатива президента России о созыве саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН", - сказал Лавров в интервью египетскому телеканалу "ТеН ТВ".

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Министр пояснил, что "это не из-за того, что они должны за всех решать, а потому что на них по уставу организации возложена особая ответственность поддержания международного мира и безопасности".

"Собравшись, лидеры стран "пятерки" могли бы разработать рекомендации для всего остального мирового сообщества, которые, думаю, были бы позитивно встречены. Необходимо состояние негативного конфронтационного противостояния перевести в диалог", - подчеркнул глава МИД РФ.

"И он у нас с американцами развивается. 7 декабря этого года президент Путин говорил с президентом США Байденом более двух часов по видеосвязи. При всех серьезных противоречиях, различиях в подходах, желание такой диалог развивать, по крайней мере, у США, присутствует. Надеюсь, что такой настрой появится и у других западных членов "пятерки". Наш стратегический партнер - Китайская Народная Республика подтвердила свою готовность и заинтересованность в проведении такой встречи в верхах", - заявил Лавров.

Отвечая на вопрос о том, вернулась ли сейчас "холодная война", министр отметил: "конечно, это не та "холодная война", к которой мы все привыкли". "Та" развивалась в стабильном, пусть и в негативно стабильном, мироустройстве, когда не две державы, а две социально-экономические системы - капитализм и социализм - противостояли друг другу. Каждая из них контролировала огромные территории", - заявил Лавров.

"Говоря образно, то по "половине" земного шара, если учесть то влияние, которое Советский Союз имел в процессе деколонизации, и в том числе в Африке. Сейчас ситуация другая - игроков гораздо больше", - пояснил глава МИД России.

Он также отметил, что недавние заявления нового канцлера Германии Олафа Шольца о том, что "в этом мире не две державы будут все определять, а несколько крупных держав", "по сути дела - это признание многосторонности, которая также имеет две стороны".

"Одна сторона - это то, что сейчас многие критики полицентричного мироустройства используют в своих аргументах: многосторонность равносильна хаосу. Каждый будет за себя. Больших игроков становится больше. Они будут "толкаться локтями", им будет тесно, и мир станет более хаотичным", - заявил министр.

"Наша позиция заключается в том, что многосторонность - это объективная реальность. "Восхождение" Китая в качестве ведущей экономики мира уже не за горами. Индия бурно развивается. Азиатско-Тихоокеанский регион становится локомотивом развития, сменив в этом качестве Евроатлантический регион. Латинская Америка хочет определять свою идентичность. Недавние инициативы президента Мексики на это указывают. В Африке растет самосознание, стремление свою самобытность побольше "оттенять" в контактах с внешним миром, заинтересованном в несметных природных богатствах африканского континента", - заявил Лавров.

СБ ООН Сергей Лавров

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