США допустили усиление присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай "вторжения России" на Украину, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие (в регионе - ИФ), нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться на Украину", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженные сил на восточный фланг НАТО.

Она добавила что США также напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем.

"День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую - с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь (урегулирования конфликта - ИФ) и следовать по нему", - сказала Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что в данный момент в Киеве находится помощник госсекретаря США Карен Донфрид, которая затем, во вторник, направится в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. По словам Псаки, в ходе визита Донфрид будет обсуждать наращивание российских войск у границы с Украиной и заверит в приверженности Вашингтона суверенитету Украины.

После поездки в Россию, отметила она, Донфрид отправится в Брюссель для обсуждения с ситуации с союзниками США по НАТО и партнерами из ЕС.

Ранее в декабре президент США Джо Байден заявлял, что не рассматривает возможность задействования американских военнослужащих для защиты Украины от России.

"Это не рассматривается", - сказал Байден журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли американские военные быть отправлены на Украину для ее защиты от России.

При этом он подтвердил, что США усилят военное присутствие в странах-членах НАТО. Ранее в Вашингтоне уже заявляли, что такое усиление возможно в случае конфликта между РФ и Украиной.