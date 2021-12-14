В Белом доме назвали "хорошим знаком" продолжение диалога с РФ по ситуации вокруг Украины

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти США считают положительным явлением то, что в связи с ситуацией вокруг Украины продолжается дипломатический процесс с участием РФ, стран Европы и Киева, заявила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Это хороший знак, что идет дипломатическое взаимодействие, продолжаются дискуссии, в том числе с российскими лидерами и официальными лицами, украинцами и европейскими партнерами", - сказала она на брифинге.

Отвечая на вопрос о перспективах деэскалации ситуации на российско-украинской границе, Псаки сказала, что США следят за обстановкой в регионе, но на данный момент у нее нет новой информации по этому поводу.