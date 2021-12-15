"Омикрон" появился в Литве

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Литве выявлено два случая заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон", сообщила заместитель министра здравоохранения республики Аушра Билотене-Мотеюнене, передает агентство BNS.

"У нас два случая, подтвержденные лабораторными исследованиями", - сказала Билотене-Мотеюнене на пресс-конференции в среду, уточнив, что "омикрон"-штамм был завезен в Литву через Чехию.

Будут выявлены и другие случаи заболевания новым штаммом, не смомневается замминистра. "У этого варианта в четыре раза выше уровень заражения (...) Те, кто прививался ранее, более 4-6 месяцев, должны подумать о бустерной дозе", - сказала Билотене-Мотеюнене.

Как сообщило агентство BNS, в среду в Литве начинается вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет. В понедельник в республику были доставлены 78 тыс. доз вакцины Comirnaty, созданной компаниями BioNTech и Pfizer. По данным горячей телефонной линии, на прививку зарегистрированы около 2 тыс. детей, отмечает агентство.

За минувшие сутки в Литве выявили 2 123 новых случая COVID-19, от этой болезни скончались 12 человек, сообщает новостной портал Delfi с ссылкой на департамент статистики.

Латвия

В другой балтийской стране, Латвии со среды, согласно утвержденному правительством постановлению, очно (за пределами дома) работать могут только граждане, которые полностью завершили курс вакцинации, сообщает BNS.

Кроме того, в среду наступил крайний срок получения сертификата о вакцинации работниками публичного сектора - они должны были сделать прививку для выполнения своих рабочих обязанностей как в очном, так и в удаленном режиме.

За минувшие сутки в Латвии выявили 886 новых случаев COVID-19, 18 пациентов скончались, передает BNS с ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в республике за сутки уменьшился с 501,1 до 493,4 случая. Последний раз ниже 500 случаев он был 30 сентября. Всего с начала пандемии COVID-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 264 031 человека.

Эстония

В Эстонии за минувшие сутки проанализировали 7 425 тестов на COVID-19, из которых 658 оказались положительными, сообщил в среду департамент здоровья. Всего с начала пандемии в Эстонии выявлено 229 869 случаев заражения COVID-19.

В республике обнаружены 70 человек с коронавирусом, в случае которых генотипирование указывает на штамм "омикрон", у шести из них вариант подтвержден в ходе секвенирования. Большинство случаев связаны с поездками в Южно-Африканскую Республику.

За сутки от коронавируса умер один человек. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 1 869 человек. Выздоровели 214 665 человек.

За сутки были введены 6 684 дозы вакцины. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 60,4%.

Всего в странах Балтии за минувшие сутки выявили 3 667 случаев COVID-19, днем ранее было зафиксировано 3 040 заболевших.