Эксперты сочли, что Европе не удастся сдержать "омикрон" только за счет вакцинации

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - У стран Европы не получится ограничиться только вакцинацией при сдерживании возможного подъема заболеваемости COVID-19, который может вызвать более заразный штамм коронавируса "омикрон", сообщает издание The Guardian со ссылкой на оценку рисков от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

"В нынешней ситуации одна только вакцинация не позволит нам предотвратить воздействие варианта "омикрон", потому что не будет времени решать проблему с недостаточными объемами вакцинации, которые до сих пор имеют место", - цитирует газета выдержки из заявления.

Согласно документу ECDC, правительствам стран региона нужно в срочном порядке вновь вводить противовирусные ограничения, и в частности, посоветовать в праздничный сезон на Рождество избегать скопления людей из разных семей.

В ECDC пояснили, что несмотря на данные о более частом мягком течении COVID-19 в случае заражения штаммом "омикрон", более значительная заразность этого типа вируса грозит ростом общего количества инфицирований, включая более серьезные случаи заболевания.

"Мы оцениваем вероятность дальнейшего распространения варианта "омикрон" в странах ЕС и европейской экономической зоны как очень высокую, и как считается, этот (фактор - ИФ) с очень большой долей вероятности вызовет новые госпитализации и летальные исходы, вдобавок к тем, что ранее прогнозировались с учетом только варианта "дельта", - заявила директор ECDC Андреа Аммон.

Она отметила, что также следует рекомендовать населению проявлять повышенную бдительность во время поездок.

The Guardian напоминает, что на фоне роста заболеваемости власти Дании и Норвегии уже ужесточили ограничения, а в Нидерландах и Бельгии начальные школы закроются ранее на рождественские каникулы.

Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее напомнила в твиттере, что, хотя ЕС вступает в рождественский сезон опять в состоянии пандемии, ЕС лучше, чем когда-либо, подготовлен к эпидемиологической угрозе. По ее словам, свыше 66% европейцев завершили курс вакцинации, более 62 млн человек получили бустерные дозы вакцин.

Штамм "омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.