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Медрегулятор Новой Зеландии разрешил вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Новой Зеландии Medsafe предоставил предварительное одобрение применения вакцины против COVID-19 Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает новозеландское министерство здравоохранения.

В сообщении говорится, что регулятором одобрено двухразовое применение специальной "детской" вакцины с интервалом в три недели.

В Минздраве отметили, что в случае одобрения кабинетом министров ожидается, что использование вакцины в Новой Зеландии начнется не позднее конца января 2022 года.

Как сообщают СМИ, в четверг тысячи людей прошли маршем по столице Новой Зеландии Веллингтону в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19, поскольку в стране уже и так полностью привиты 90% взрослого населения.

Под растущим давлением премьер-министр Джасинда Ардерн ослабила большинство ограничений в преддверии рождественских каникул. Тем не менее, международные границы государства остаются закрытыми для внешнего мира и будут постепенно открываться только со следующего года.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Коронавирус

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