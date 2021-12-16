Медрегулятор Новой Зеландии разрешил вакцинировать от коронавируса детей с 5 лет

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Медицинский регулятор Новой Зеландии Medsafe предоставил предварительное одобрение применения вакцины против COVID-19 Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает новозеландское министерство здравоохранения.

В сообщении говорится, что регулятором одобрено двухразовое применение специальной "детской" вакцины с интервалом в три недели.

В Минздраве отметили, что в случае одобрения кабинетом министров ожидается, что использование вакцины в Новой Зеландии начнется не позднее конца января 2022 года.

Как сообщают СМИ, в четверг тысячи людей прошли маршем по столице Новой Зеландии Веллингтону в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19, поскольку в стране уже и так полностью привиты 90% взрослого населения.

Под растущим давлением премьер-министр Джасинда Ардерн ослабила большинство ограничений в преддверии рождественских каникул. Тем не менее, международные границы государства остаются закрытыми для внешнего мира и будут постепенно открываться только со следующего года.