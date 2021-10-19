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Новая Зеландия побила свой рекорд по суточному приросту COVID-19

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Новой Зеландии зафиксировали максимальный прирост заболеваемости коронавирусной инфекции с начала пандемии - 94 новых случаев заражения за сутки, сообщает New Zealand Herald. 87 из них пришлись на Окленд.

В 53 случаях врачи и чиновники пока не знают источник заражения, при том, что в стране тщательно отслеживаются все заболевшие и их контакты.

До этого только в апреле 2020 года было два дня, когда суточный прирост заболеваемости составлял 89 случаев. Считается, что новое ухудшение эпидемиологической ситуации в стране вызвал штамм "дельта".

Всего по стране в больницах находятся 38 человек с COVID-19, из них пятеро находятся в палатах интенсивной терапии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что новому всплеску эпидемии способствовали нарушения запрета собираться в помещениях. Она добавила, что еще не пришло время надеяться только на вакцинацию и по-прежнему нужно соблюдать и определенные ограничения.

New Zealand Herald подробно отслеживает вакцинацию в стране. По его сведениям, полностью привиты 66,6% населения, или 2,81 млн человек из 4,21 млн, подлежащих вакцинации. Еще 18,5% получили одну дозу вакцины. За 18 октября в стране было введено 42 793 доз вакцины.

Всего с начала пандемии в стране выявили 5153 случая COVID-19 и умерли 28 заболевших. Это объясняется тем, что власти Новой Зеландии придерживались политики нулевой терпимости к вирусу, вводя строгие ограничения, закрыв границы и отслеживая контакты с переносчиками заболевания. Правительство планировало постепенно открывать страну с 2022 года, после вакцинации большинства населения. Штамм "дельта" проник на острова в августе 2021 года.

Хроника 09 января 2020 года – 19 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия Окленд Джасинда Ардерн коронавирус

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