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В Германии за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев COVID

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Германии за последнюю неделю значительно выросла заболеваемость коронавирусом, свидетельствуют данные Института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране.

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За минувшие сутки в стране выявили 56,6 тыс. новых случаев коронавируса. Накануне прирост составил 51,3 тыс., днем ранее - 30,8 тыс.

В Германии впоследствии заражения COVID-19 за последние 24 часа умерли 522 человека.

Всего в Германии за время пандемии выявили 6,7 млн зараженных COVID-19, скончались более 107 тыс. человек.

При этом в мире, по данным американского университета Джонса Хопкинса, на утро четверга число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 272 227 556, скончались 5 330 129 заразившихся.

Германия коронавирус

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