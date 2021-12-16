Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 272 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 272 227 556, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 330 129 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где было выявлено 50 374 338 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 802 510.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 718 602. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 478 человек.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 201 221 заболевший, из них умер 617 271 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 685,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 467 человек, в Индии - 340, в Бразилии - 2 875.