Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 272 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга выросло до 272 227 556, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 330 129 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

В миреВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дняВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дняЧитать подробнее

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где было выявлено 50 374 338 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 802 510.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 718 602. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 476 478 человек.

На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 22 201 221 заболевший, из них умер 617 271 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям в мире, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 685,8. В США на 1 млн жителей скончались 2 467 человек, в Индии - 340, в Бразилии - 2 875.

Хроника коронавируса. Декабрь.

12
В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса

Новости по теме

Новости

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации

СМИ сообщили о захвате здания правительства национального единства Ливии

Пандемия коронавируса

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Япония выбрала вакцины против COVID-19 для бустерных прививок

Что случилось этой ночью: четверг, 16 декабря

Военный погиб при ударе Израиля по южным районам Сирии

Военный погиб при ударе Израиля по южным районам Сирии

Власти США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди

Власти США рассекретили сотни документов об убийстве Кеннеди
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня

ВОЗ сообщила об удвоении числа зараженных "омикроном" каждые 2-3 дня

Зеленский назвал "Северный поток 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Зеленский назвал "Северный поток 2" "серьезнейшим инструментом" для встречи с Путиным

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год

Байден анонсировал продолжительный разговор с Путиным

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });