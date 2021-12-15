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В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек

В России за сутки коронавирус диагностировали у 28 363 человек
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 28 363 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

В Москве 2 459 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 055, в Московской области - 1 739.

Еще 715 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Красноярском крае, 687 - в Краснодарском, 661 - в Пермском крае, 651 - в Самарской области, 649 - в Ростовской, 637 - в Свердловской, 616 - в Челябинской, 615 - в Нижегородской, 589 - в Иркутской, 562 - в Омской, 539 - в Воронежской области.

Кроме того, 512 новых случаев - в Алтайском крае, 498 - в Башкирии, 476 - в Хабаровском крае, 461 - в Ставропольском, 460 - в Приморском крае, 387 - в Саратовской области, 382 - в Волгоградской, 381 - в Новосибирской области. По 352 новых диагноза в Кемеровской и Ленинградской областях. В других регионах России суточный прирост не превышает 350 случаев.

За минувшие сутки от коронавируса в РФ умерли 1 142 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 87, в Санкт-Петербурге и Подмосковье - по 59.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 103 тыс. 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 292 891 умерший и 8 млн 839 тыс. 633 выписанных, в том числе 35 633 вылечились за последние сутки.

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