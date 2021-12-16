В Белоруссии разрешили российскую вакцину "КовиВак"

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз и применение российской вакцины "КовиВак" против COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

"Министерством здравоохранения Беларуси в соответствии с законом об обращении лекарственных средств выдано разрешение на ввоз и применение вакцины "КовиВак" против COVID-19. Эта вакцина инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний", - говорится в сообщении пресс-службы на сайте Минздрава в четверг.

Уточняется, что вакцина поступила 6 декабря на аптечный склад и в период с 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Белоруссии.

"КовиВак" разработан центром имени Чумакова. В отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.

"КовиВак" зарегистрировали в РФ 20 февраля.