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Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19

Зарегистрирована третья российская вакцина от COVID-19
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.

"Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", - сказал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.

Он подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам в субботу, что препарат доказал свою безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах. По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

"Таким образом в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, после получения регистрации запланирована третья фаза клинических испытаний на 3 тыс. добровольцах, параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот. Ранее замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что в марте, как предполагается, в гражданский оборот должно поступить 100 тыс. доз вакцины "КовиВак".

Вакцина-кандидат центра им. Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи - "Спутник V". По данным замдиректора центра Дениса Логунова, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек,

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года россиян будут прививать преимущественно "Спутником V", начиная с марта - "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак".

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Хроника 09 января 2020 года – 20 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак Михаил Мишустин Центр имени Чумакова Коронавирус

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