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Израиль продлил запрет на въезд иностранных граждан до 29 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев до 29 декабря, а также сохранили ранее действовавшие ограничения на выезд из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщает газета The Times of Israel.

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"В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря. Изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней", - пишет издание.

Как отмечает газета, въезд на территорию Израиля возможен лишь в исключительных случаях. Кроме того, власти дополнительно расширили "красный список" стран, в которые гражданам Израиля запрещен въезд. Так, в обновленный перечень вошли Норвегия, Ирландия, Финляндия, Франция, Испания и ОАЭ. По прибытии из этих стран израильтяне должны соблюдать карантин вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации от коронавируса.

Ранее предполагалось, что с 1 декабря в Израиль начнут пускать российских граждан с прививкой "Спутник V". Однако с 29 ноября страна приостановила въезд иностранцев из-за "омикрона", став первой страной, закрывшей границы из-за новой угрозы.

Израиль

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