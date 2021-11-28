Израиль на две недели закроет границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля приняло решение временно закрыть въезд в страну для всех иностранцев, чтобы сдержать распространение нового штамма COVID-19 "омикрон". Соответствующее заявление было сделано после ночного заседания кабинета министров, на котором обсуждалось восстановление ранее частично отмененных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Решение о закрытии страны для иностранцев продлится 14 дней. Кроме того, израильтянам запрещается посещать 50 африканских стран, которые помещены властями Израиля в "красную зону". Жители страны, прибывающие с африканского континента, обязаны пройти карантин. Все граждане Израиля, которые уже прибыли из Африки, вероятно, будут проверены в ближайшие дни в качестве меры предосторожности.

К настоящему моменту в Израиле выявлен один случай инфицирования "омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

Газета "Иедиот ахронот" отмечает, что Израиль стал первой в мире страной, закрывшей границы из-за нового штамма.

Правительство ввело и некоторые дополнительные ограничения на массовые мероприятия в стране. Они коснутся невакцинированных жителей. Кроме того, израильским спецслужбам вновь разрешат отслеживать данные, передаваемые мобильными телефонами граждан, чтобы определять, кто контактировал с заразившимися коронавирусом людьми.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название "омикрон", был впервые обнаружен в ЮАР в ноябре. С тех пор случаи заражения этим вариантом вируса были выявлены в Великобритании, Бельгии, Гонконге, Израиле, Италии, Германии и, предположительно, в Чехии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила "омикрон" как "вариант, вызывающий беспокойство".

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По данным вирусологов, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и устойчивым перед вакцинным иммунитетом.