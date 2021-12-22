В Израиле пожилые и медработники смогут получить четвертую дозу вакцины от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Израиль рекомендовал всем людям старше 60 лет получить четвертую дозу вакцины против COVID-19 Pfizer/BioNTech на фоне обеспокоенности быстрым распространением штаммом коронавируса "омикрон", сообщает The Jerusalem Post.

Группа реагирования на пандемию постановила во вторник вечером, что любой человек старше 60 лет и медицинские работники смогут получить четвертую прививку от COVID-19, сообщило министерство здравоохранения. Прививку можно будет сделать через четыре месяца после получения третьей дозы вакцины.

Кроме того, промежуток между получением второй и третьей дозой вакцины сокращен с пяти до трех месяцев.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт приветствовал рекомендации и призвал граждан сделать укол как можно быстрее.

"Замечательная новость, не теряйте времени - идите делать прививки", - сказал премьер.

Он отметил, что Израиль был первой страной в мире, которая предложила своим гражданам третью дозу вакцины.

"И мы также продолжаем быть пионерами в отношении четвертой дозы", - заявил Беннет.

По его мнению, четвертая доза вакцины поможет "преодолеть волну омикрона, которая захлестывает мир".

В конце июля страна начала предлагать бустерные уколы лицам старше 60 лет. С конца августа бустеры стали доступны всем лицам старше 16 лет через пять месяцев после получения второй дозы вакцины.

Решение о вакцинации четвертой дозой вакцины было принято в связи с тем, что за последний день в Израиле было обнаружено более 150 новых случаев заболевания вариантом "омикрон".

По данным министерства здравоохранения, в минувшее воскресенье ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Израиле впервые за два месяца превысило 1 тыс. человек.