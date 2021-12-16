EMA рекомендовала Paxlovid от Pfizer для лечения коронавируса

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Европейского агентства по лекарствам уверен в эффективности препарата Paxlovid против COVID-19 и рекомендует его для лечения заболевания, сообщается в пресс-релизе организации.

Лекарство пока не одобрено в ЕС. В дальнейшем его рекомендуют для лечения взрослых с COVID-19, которые подвергаются повышенному риску прогрессирования тяжелого заболевания, отмечается в пресс-релизе.

Рекомендация основана на промежуточных результатах основного исследования не госпитализированных, не привитых людей, у которых были симптомы заболевания и патологическое заболевание, которое представляло риск тяжелого течения болезни.

Paxlovid следует принимать в течение пяти дней с момента проявления симптомов COVID-19. В лекарство входят два активных вещества: PF-07321332 и ритонавир. Они доступны только по отдельности, их следует принимать вместе дважды в день на протяжении 5 дней.

Pfizer в начале ноября заявил об эффективности своего лекарства от коронавируса. В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Вероятность их госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо. Кроме того, никто из прошедших курс лечения при исследовании этого лекарства не скончался, в то время как среди тех, кто принимал плацебо, зарегистрировано 10 летальных исходов.

Затем Pfizer сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США на одобрение применения ее экспериментального препарата от коронавируса под названием Paxlovid, "чтобы лечить COVID-19 при слабом или умеренном течении заболевания у пациентов с повышенным риском госпитализации или смерти".

Отмечалось, что в случае одобрения Paxlovid станет первым лекарством для лечения COVID-19 в виде пилюль. В документе подчеркивается, что препарат помогает избежать тяжелого течения COVID-19, которое приводит к госпитализации и смерти.

В свою очередь администрация США заключила с Pfizer соглашение на приобретение 10 млн курсов лечения Paxlovid для лечения COVID-19.