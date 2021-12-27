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Южная Корея одобрила применение таблеток Pfizer для лечения COVID-19

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи в понедельник одобрили для экстренного использования таблетки от коронавируса COVID-19 компании Pfizer Inc, сообщает Yonhap News.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств Южной Кореи провело заседание группы экспертов, которые пришли к выводу, что препарат Paxlovid следует использовать для лечения коронавируса.

Согласно выводам ведомства, первоначальные данные испытаний препарата показали, что он значительно снижает риск госпитализации и летального исхода у пациентов, у которых есть риск перенести заболевание в тяжелой форме. Paxlovid будут применять для лечения больных старше 12 лет.

На прошлой неделе американский регулятор разрешил использование Paxlovid. Это первое разрешенное лекарство в США от коронавируса в виде таблетки. Все другие лекарства, получившие к настоящему моменту разрешение, требуют внутривенного введения или инъекции.

Южная Корея Pfizer Paxlovid коронавирус

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