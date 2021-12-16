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Байден одобрил законопроект об увеличении лимита госдолга США на $2,5 трлн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн – до $31,4 трлн, говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Ранее законопроект был одобрен Сенатом США.

За повышение лимита госдолга, который позволит не возвращаться к этому вопросу до выборов в Конгресс осенью следующего года, выступил 221 член Палаты представителей, против – 209. Ранее за него проголосовали 50 сенаторов, против – 49.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт.

Повышение потолка госдолга не влечет за собой новых расходов, а преимущественно позволяет правительству платить по долгам. В том случае, если Конгресс не увеличит лимит, Минфин будет вынужден приостановить платежи по долговым обязательствам, что будет означать государственный дефолт.

В сентябре Йеллен заявляла, что дефолт США может спровоцировать исторический финансовый кризис, который усугубит ущерб, наносимый мировой экономике пандемией коронавируса.

США Джо Байден

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