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Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн
Здание Капитолия США в Вашингтоне
Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сенат одобрил во вторник закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн до $31,4 трлн, передает телеканал C-SPAN.

Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против - 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт. В октябре президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря.

США Сенат США Минфин США

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