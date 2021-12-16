Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID

В Италии зафиксировали максимальное с марта суточное число заболевших COVID
Фото: Antonio Masiello/Getty Images

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Медицинские службы Италии выявили за сутки 26 109 случаев коронавируса – самый высокий показатель за период с 12 марта этого года, сообщает в четверг издание The Guardian.

Также за сутки скончались 123 человека по причинам, связанным с COVID-19.

Между тем, отмечает The Guardian, за последние три недели уровень заболеваемости COVID-19 в Италии вырос на 90%, а количество летальных исходов в сутки - на 73%.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Италии усилят ограничения для приезжающих из стран Евросоюза: сдача теста на COVID-19 станет обязательной для всех въезжающих, а тот, кто не вакцинирован, должен будет изолироваться на пять дней по приезде. Новые меры вступят в силу 16 декабря и продлятся до 31 января.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 5,3 млн заражений, более 135 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,8 млн человек выздоровели.

Хроника коронавируса. Декабрь.

13
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак15 декабря. В Лондоне в центрах по вакцинации выстроились длинные очереди. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что у всех жителей Англии будет возможность получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 до конца года для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".13 декабря. На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших.10 декабря. Минздрав Кипра объявил об обнаружении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".8 декабря. В Берне активисты зажгли около 12 000 свечей в память о жителях Швейцарии, умерших от коронавируса.7 декабря. Рождественская ель, изготовленная из пустых ампул из-под вакцины от коронавируса COVID-19, установлена в крупнейшем центре вакцинации в Бухаресте.6 декабря. Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране. За прошедшую неделю число выявляемых за сутки случаев заражения в стране возросло в пять раз.6 декабря. Жительницам Иркутска предлагают сделать маникюр с QR-кодом.6 декабря. В Брюсселе около 8 тыс. человек приняли участие в акции протеста против ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, введения санитарных паспортов и возможной перспективы обязательной вакцинации.6 декабря. В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух вернувшихся из ЮАР граждан.5 декабря. Школьникам во многих странах мира пришлось прервать очное обучение из-за пандемии COVID-19, но в некоторых странах они уже вернулись к учебе в обычном режиме. На фото: ученица проходит экспресс-тест на антиген COVID-19 перед посещением занятия в начальной школе в Маниле, Филиппины.3 декабря. В Европе продолжают регистрировать высокие показатели распространения коронавируса. В Германии за сутки выявили 74,3 тыс. новых случаев заражения COVID-19, почти 400 человек скончались.1 декабря. Бразилия стала первой страной Южной Америки, где впервые диагностировали новый штамм коронавируса "омикрон".
Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак
Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Италия коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

"Омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID

"Омикрон" может заражать в 70 раз быстрее других видов COVID

Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против "Северного потока 2"

Сенат США зарегистрировал новый проект о санкциях против "Северного потока 2"

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте

Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания

Новый канал RT DE на YouTube удалили в день запуска немецкого вещания

Китайские кредиторы Evergrande подали к ней иски на сумму более $13 млрд

В Латвии вырос поток нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии

Пандемия коронавируса

В Белоруссии разрешили российскую вакцину "КовиВак"

В Белоруссии разрешили российскую вакцину "КовиВак"

Apple отложила на неопределенный срок возврат сотрудников в офис

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Супертайфун "Рай" обрушился на Филиппины

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации

Взаимное признание COVID-сертификатов РФ-ЕС буксует из-за разногласий по верификации
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });