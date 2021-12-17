НАТО заявила о готовности укреплять доверие с РФ, если Москва пойдет на деэскалацию

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Североатлантический совет высказался о недавних предложениях России по европейской безопасности.

"Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать обеспокоенность НАТО по поводу действий России, базироваться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить при консультациях с европейскими партнерами НАТО", - говорится в заявлении Североатлантического совета, опубликованном в четверг вечером.

В Совете НАТО добавили, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, то в организации готовы работать над укреплением мер доверия.

Североатлантический совет также заверил в своей готовности к конструктивному диалогу с Россией.

"Мы подтверждаем наше давнее приглашение России на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем", - сказано в документе.

При этом Североатлантический совет выразил обеспокоенность "существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины".

"Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется", - указал Совет НАТО.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности", - говорится в заявлении Североатлантического совета.

НАТО пообещала продолжить "тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС".

В заявлении повторяется неоднократно озвученная позиция о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и содержится призыв к России "вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами".

"Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО", - подчеркнули в Североатлантическом альянсе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве ожидают от НАТО и США конструктивной работы по российским предложениям о гарантиях безопасности.

"Сейчас мы ожидаем от них такого ответа по тем наводкам, которые у них уже непосредственно на столе", - сказала она в четверг в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Она напомнила, что накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретился со своей американской коллегой Карен Донфрид.

"Господин Рябков передал наши предложения... для того, чтобы американская сторона с ними работала", - отметила Захарова.

По ее словам, ранее МИД РФ выступил "с подробным описанием наших подходов к тому переговорному процессу, который мы предлагаем США". "Касалось это не только Вашингтона, это касалось, в том числе, и НАТО", - пояснила дипломат.