В НАТО указали, что готовы к диалогу с РФ при сохранении возможности расширения альянса

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В НАТО готовы обсуждать с Россией темы, которые вызывают у нее тревогу, однако речь не может идти о том, чтобы лишать Украину и другие страны права самостоятельно решать, присоединяться ли к альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы готовы проводить переговоры. Однако невозможны компромиссы в том, что касается права стран выбирать свой путь", - сказал он на пресс-конференции в пятницу вечером, отвечая на вопрос о том, готов ли альянс пойти навстречу России и, отменив прошлые решения, гарантировать, что Украина не станет членом Североатлантического альянса.

Ранее в пятницу в МИД РФ заявили, что взятый Западом курс на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцирует серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон.

В заявлении российского ведомства говорится, что западные коллеги утверждают, "что вопрос о гипотетическом членстве Украины в НАТО касается исключительно Киева и альянса, и никто не должен в этот процесс вмешиваться".

"Однако в нарушение принципа неделимости безопасности - как и в нарушение обещаний, дававшихся советскому руководству - все эти годы НАТО последовательно продвигалась на восток, игнорируя высказывавшиеся Москвой озабоченности, причем каждый раз натовское пополнение добавляло этому блоку оголтелой антироссийской заряженности", - подчеркнули на Смоленской площади.

До этого Столтенберг призвал Россию приложить усилия для деэскалации ситуации на границе с Украиной. Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.