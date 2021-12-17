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Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины

Советник Байдена обсудил с коллегами из "Бухарестской девятки" ситуацию вокруг Украины
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с коллегами по "Бухарестской девятке", в ходе которого обсудил с ними ситуацию на российско-украинской границе, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сегодня советник по национальной безопасности Салливан провел телефонный разговор с коллегами из "Бухарестской девятки", - сказала она на брифинге в Белом доме.

По ее словам, разговор прошел в рамках "постоянных контактов с союзниками и партнерами, которые Вашингтон ведет с целью определить наилучший формат переговоров в области безопасности, о которых договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин", а целью такого диалога является достичь дипломатического прогресса в решении конфликта на восточной Украине.

В "Бухарестскую девятку" входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

В минувшую среду Салливан также поговорил по телефону с помощником президента России Юрием Ушаковым и, по сообщению Белого дома, в ходе разговора выразил обеспокоенность в связи с усилением военного присутствия РФ на границе с Украиной.

США Джейк Салливан

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