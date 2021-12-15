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Советник Байдена выразил обеспокоенность наращиванием войск РФ возле Украины

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с помощником главы президента РФ Юрием Ушаковым выразил обеспокоенность в связи с усилением военного присутствия России на границе с Украиной, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

"Салливан в очередной раз заявил о нашей глубокой обеспокоенности из-за наращивания Россией военного присутствия на границе с Украиной", - говорится в заявлении Хорн.

Салливан также подчеркнул, что США продолжат тесно координировать шаги с европейскими союзниками и партнерами в то время, как Вашингтон пытается решать дипломатическим путем стратегические вопросы и вопросы в области безопасности.

В пресс-релизе напоминают, что помощник госсекретаря США Карен Донфрид 16 декабря проведет консультации с союзниками по НАТО в Брюсселе с целью разработать "координированный подход" по разрешению ситуации на российско-украинской границе.

Ранее прибывшая с визитом в РФ Донфрид провела в среду в Москве встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Затем она сообщила, что поделится с союзниками и партнерами полученными в Москве предложениями о гарантиях безопасности.

США Россия Украина Джейк Салливан Юрий Ушаков

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