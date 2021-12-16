Ушаков сообщил США о полной готовности Москвы к переговорам о гарантиях безопасности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Помощник президента России Юрий Ушаков 15 декабря дал советнику президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном пояснения по проектам двух документов о гарантиях безопасности, которые по каналам МИД уже были переданы американской стороне. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Владимира Дмитрий Песков.

"Ушаков дал разъяснения по проектам двух документов - договора и соглашения - по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне. И что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов", - сказал он.

"В соответствии с принятым решением замминистра иностранных дел (Сергей) Рябков, который будет вести эти переговоры вместе с различными профильными экспертами, будет готов в любой момент вылететь в любую нейтральную страну для начала таких переговоров", - добавил Песков.

Путин 18 ноября поручил главе МИД Сергею Лаврову поставить вопрос перед США и НАТО о предоставлении России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на западных рубежах. 1 декабря президент предложил начать предметное обсуждение возможности выработать конкретные юридические и долгосрочные договоренности, которые исключат продвижение НАТО на восток и размещение вооружений у границ России. Он не раз говорил, что Москва получила устные заверения о нерасширении НАТО и что эти обещания были нарушены.

Уже 2 декабря Лавров после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что МИД скоро сформулирует и направит странам НАТО соответствующие предложения.

9 декабря Песков сказал, что Путин и Байден в ходе двухчасовой видеовстречи затрагивали эту тему и согласились, что обсуждать ее нужно с участием других стран НАТО.