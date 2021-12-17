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Байден предупредил о неизбежности распространения в США штамма "омикрон"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" еще только начал распространяться в США, однако этот процесс неминуем, поэтому жителям нужно вакцинироваться от COVID-19, заявил американский президент Джо Байден.

"Омикрон" пока не распространяется так же быстро, как мог бы при иных обстоятельствах, и как это произошло в Европе. Но теперь он здесь, он распространяется, он будет расти. Что касается невакцинированных, мы столкнемся зимой с серьезными болезнями и со смертями", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Байден пояснил, что циркуляция "омикрона" ускорится в начале 2022 года, и единственной реальной защитой от вируса остается вакцинация.

"Омикрон" выявили в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы коронавируса, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 51 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 824 тысяч из них имели летальный исход. Более 40 млн человек выздоровели.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Вакцинация против COVID-19 препаратом Pfizer в церкви немецкого города Бад-Вильснак
Хроника 09 января 2020 года – 17 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США Джо Байден коронавирус

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