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В США за время пандемии зарегистрировали свыше 50 млн случаев COVID-19

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Согласно им, с начала распространения вируса в США выявлено 50 110 613 случаев. При этом число скончавшихся после заражения коронавирусом в штатах превысило 798 тысяч человек.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), число случаев заболевания в стране возросло примерно до 120 тысяч в день.

Тем временем New York Times сообщает, что около 1200 человек умирают от вируса каждый день, а 65 тысяч находятся в медучреждениях.

Больницы в некоторых штатах переполнены и призывают всех пройти вакцинацию.

По данным New York Times, в США один из самых высоких показателей зарегистрированных случаев COVID-19 на душу населения в мире - около 15 тысяч случаев на 100 тысяч человек.

Между тем, как сообщают американские СМИ, в среду в самом густонаселенном штате США - Калифорнии - из-за роста числа случаев заражения COVID-19 вновь вводится обязательное ношение медицинских масок. Действовать это правило пока будет до 15 января.

Согласно агентству здравоохранения и социальных служб Калифорнии, средний показатель заболеваемости по всему штату за семь дней увеличился на 47% , а число госпитализаций на 14%.

Кроме того, штат обновил свои требования к посещению крупных мероприятий, таких как концерты и спортивные состязания, с участием более 1 тысячи человек. Если человек не вакцинирован, ему потребуется предъявить результат анализа на наличие антител к COVID-19, который был проведен в течение 24 часов до мероприятия, или отрицательный ПЦР-тест.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
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