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Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

В 2019 году запасов хватало на 40 лет бесперебойной работы, сейчас - только на пять дней

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий
Фото: Liu Yucai/VCG via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Американские промышленные и другие компании работают с критически низкими запасами ключевых полупроводниковых компонентов, сообщило Министерство торговли США после проведения соответствующего опроса.

Опрос показал, что в докризисном 2019 году компании имели запасы чипов для бесперебойной работы в течение 40 дней, а сейчас они работают с менее чем пятидневным запасом тех же самых компонентов, пишет The Wall Street Journal.

Глава Минторга Джина Раймондо заявила, что Конгресс должен срочно принять закон об инновациях и конкуренции, предусматривающий выделение $52 млрд на увеличение производства чипов в США.

"Мы даже не близки к тому, чтобы сказать, что худшее позади в плане проблем с поставками полупроводниковых компонентов, - отметила Раймондо. - Цепочки поставок чипов являются очень хрупкими, и будут оставаться таковыми до тех пор, пока мы не сможем нарастить производство микросхем".

При столь низких запасах закрытие всего на несколько дней зарубежной компании, входящей в цепочку поставок, может оставить американских производителей без необходимых компонентов.

"Это означает, что проблемы за рубежом, способные приостановить работу предприятия по выпуску микросхем на 2-3 недели, выведут из строя промышленные предприятия США, имеющие запасы лишь на 3-5 дней, и вынудят их отправить рабочих в отпуск", - говорится в докладе Минторга.

Сенат США принял собственную версию закона об инновациях и конкуренции, предусматривающую расходы в размере $250 млрд, в том числе $52 млрд на расширение производства чипов в стране, еще в прошлом году, однако в Палате представителей одобрение законопроекта застопорилось, отмечает WSJ.

США Минторг Конгресс Сенат Палата представителей Джина Раймондо

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