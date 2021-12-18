Антонов назвал "нонсенсом" заявления о координации РФ и КНР по украинскому вопросу

Нынешняя ситуация в мире способствует укреплению партнерства с КНР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Любые утверждения о том, что Россия и Китай координируют действия по украинскому вопросу в привязке к Олимпиаде 2020 года в Пекине, не соответствуют действительности, заявил в интервью американскому еженедельнику Newsweek посол РФ в США Анатолий Антонов.

Ведущий интервью журналист спросил: "Включают ли китайско-российские контакты также общение по ситуации на границе с Украиной? В последний раз, когда Пекин принимал Олимпийские игры в 2008 году, между Россией и Грузией разразилась война. Предоставила ли Москва какие-либо гарантии Пекину, что это больше не повторится?".

"Любая аналогия координации России и Китая в отношении Украины - это нонсенс", подчеркнул посол.

Тем не менее, он сказал: "Хотя, говоря в более широком смысле, нет сомнений в том, что нынешняя ситуация в мире способствует дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Но в отличие от США и их союзников по НАТО у нас нет геополитических планов и намерений, нацеленных против какой-либо суверенной страны".

Антонов отметил: "Что касается Вашего вопроса о военном конфликте 2008 года, очень важно иметь в виду, что мы говорим о вооруженной агрессии режима (президента Грузии Михаила - ИФ) Саакашвили. Этот человек, вскормленный США и их союзниками, воспользовался моментом, когда внимание всего мира было приковано к летним Олимпийским играм в Пекине, чтобы совершить свое преступление против народов Абхазии и Южной Осетии".

Также Антонов заявил в интервью, что все проблемы, возникающие в различных регионах мира, должны решаться на региональном уровне без вмешательства стран, которые в конкретные регионы не входят.