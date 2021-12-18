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Посол РФ в США рассказал о причинах сотрудничества РФ и Китая

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Все проблемы, возникающие в различных регионах мира, должны решаться на региональном уровне без вмешательства стран, которые в конкретные регионы не входят, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, коснувшись ситуации в Тайваньском проливе.

"Что касается Тайваньского пролива, то необходимо отметить, что все региональные споры должны разрешаться на основе диалога между заинтересованными сторонами. Мы твердо убеждены в том, что вмешательство внерегиональных держав не может сделать ситуацию лучше, более стабильной или предсказуемой", - сказал он в интервью американскому еженедельнику Newsweek.

В ответ на вопрос, представляет ли риск для России конфронтация между США и Китаем по тайваньской проблеме и включают ли сегодняшние контакты между Россией и Китаем обсуждение возможности возникновения крупного конфликта из-за Тайваня, Антонов подчеркнул: "Важной составляющей российско-китайского стратегического партнерства является координация по внешнеполитическим вопросам".

"Россия и Китай имеют схожие взгляды на многие глобальные и региональные проблемы. Такое сотрудничество двух стран стало стабилизирующим фактором в международных делах. Его важность была подтверждена во время телефонного разговора 15 декабря между президентом Владимиром Путиным и председателем Си Цзиньпином", - отметил он.

Российский посол добавил, что участие Тайваня в организованном США саммите за демократию "не способствовало укреплению мира и стабильности в Тайваньском проливе". Сам саммит Антонов назвал "очевидным продуктом менталитета времен холодной войны", который ведет только к "усилению идеологической конфронтации и созданию новых разделительных линий".

Анатолий Антонов США Россия Тайваньский пролив

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